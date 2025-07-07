Легпром Ставрополья привлек в 6 раз больше финансирования в 2025 году

В Ставропольском крае производители одежды, ткани и изделий из кожи в первом квартале 2025 года в шесть раз увеличили объем привлеченных средств по льготным кредитам и поручительствам по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные корпорации МСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В 2024 году в регионе также отмечалась положительная динамика по объему привлеченных средств. Показатель был увеличен на 14% в сравнении с прошлым годом, до 470 млн руб.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в 2024 году в Ставропольском крае было зарегистрировано 40 брендов одежды, что на 81,8% превышает показатель 2023 года, когда было оформлено 22 товарных знака.

Наталья Белоштейн