За год число зарегистрированных брендов одежды на Ставрополье выросло на 82%

В Ставропольском крае в 2024 году зарегистрировали 40 брендов одежды, что на 81,8% превышает показатель 2023 года, когда было оформлено 22 товарных знака. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на пресс-службу Роспатента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом квартале 2025 года в регионе зарегистрировали пять товарных знаков, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил четыре (рост на 25%).

По информации ведомства, одна заявка на товарный знак может включать несколько классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Каждый класс МКТУ содержит спектр услуг. Например, МКТУ 42 (дизайн одежды) включает анализ компьютерных систем, аудит в энергетической сфере, различные виды дизайна (интерьерный, промышленный, художественный), размещение веб-сайтов, упаковочные услуги, электронное хранение данных и защиту информационных систем от вирусов.

За шесть месяцев 2024 года объем интернет-торговли в Ставропольском крае достиг 58 млрд руб. По данным на сентябрь 2024 года, этот показатель вырос на 49% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Ставропольский край демонстрирует самый высокий объем интернет-торговли в СКФО с долей 50%. Одежда и обувь входят в число популярных категорий товаров в регионе, занимая 17% рынка.

Николай Аксенов