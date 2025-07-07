Губернатор Ленинградской области рассказал об атаке БПЛА на регион

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили несколько беспилотников. По данным Минобороны, над регионом сбиты три БПЛА.

«В Лужском районе средствами РЭБ ночью подавлены БПЛА. Жертв и разрушений нет»,— написал Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Всего в ночь на 7 июля силы ПВО уничтожили 91 беспилотник над 14 регионами и акваторией Черного моря. Работу приостанавливал аэропорт Саратова. В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожные пути задержаны несколько поездов.

О последствиях атак БПЛА — в материале «Ъ» «Бесполетная авиация».