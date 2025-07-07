В Ростовской области возможны кратковременные ливни и жара до +33°С

Днем 7 июля в Ростовской области местами ожидаются кратковременные дожди и гроза. Максимальная температура воздуха составит +33°С. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Все сутки будет преобладать северо-западный и западный ветер скоростью 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью составит +15…+20°С, местами до +11°С; днём — +25…+30°С, по югу и до +33°С.

В юго-восточных районах региона ожидается высокая пожароопасность (4 класс).

Наталья Белоштейн