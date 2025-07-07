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На Дону в восьми пожарах спасли два человека

За сутки 6 июля в Ростовской области спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 8 техногенных пожаров и 4 загорания сухой растительности, спасены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники МЧС также устранили последствия девяти дорожно-транспортных происшествий, в которых спасены шесть человек. Всего за сутки на вызовы выезжали 136 специалистов и 34 единицы техники.

Наталья Белоштейн

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