На Дону в восьми пожарах спасли два человека

За сутки 6 июля в Ростовской области спасатели Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 8 техногенных пожаров и 4 загорания сухой растительности, спасены два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

Сотрудники МЧС также устранили последствия девяти дорожно-транспортных происшествий, в которых спасены шесть человек. Всего за сутки на вызовы выезжали 136 специалистов и 34 единицы техники.

Наталья Белоштейн