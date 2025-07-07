Леонид Слуцкий возглавил партсписок ЛДПР на выборах в новосибирское заксобрание

Региональное отделение (РО) ЛДПР утвердило список кандидатов от партии на предстоящих выборах в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Решения были приняты на конференции РО, состоявшейся 6 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Список кандидатов, представленный по всем территориальным группам и одномандатным округам, был единогласно утвержден общим голосованием делегатов. ЛДПР в Новосибирской области официально вступает в предвыборную гонку»,— говорится в сообщении пресс-службы реготделения по итогам конференции. В общеобластную часть партсписка кандидатов вошли три человека: председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель аппарата реготделения, гендиректор ГАУК «Новосибирская филармония» Анна Терешкова и руководитель совета предпринимателей РО, основатель холдинга TS Group Александр Бойко.

Выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. 38 депутатов областного парламента избираются в одномандатных округах, 38 — по партспискам. Все 50 депутатов муниципального парламента являются одномандатниками. Как писал «Ъ-Сибирь», ранее кандидатов общеобластной части своего партсписка представили РО «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ и «Новые люди».

Валерий Лавский