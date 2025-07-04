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С учетом добавленной эффективности

«Новые люди» определились с кандидатами на новосибирских выборах

«Новые люди» сформировали список кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области. На выборы их поведут вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, руководитель регионального отделения (РО) партии Дарья Карасева и бизнесмен Илья Поляков. По мнению экспертов, «Новые люди» могут рассчитывать на улучшение результата 2020 года, благодаря, в первую очередь, включению в партийные ряды депутатов из движения «Лига эффективности». В числе препятствий, способных этому помешать, одни политологи называют отсутствие на этот раз дистанционного электронного голосования (ДЭГ), другие — «политическую невнятность» реготделения.

На главных для региона выборах 2025 года «Новые люди» решили выставить своих кандидатов во всех округах Новосибирской области

На главных для региона выборах 2025 года «Новые люди» решили выставить своих кандидатов во всех округах Новосибирской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

На главных для региона выборах 2025 года «Новые люди» решили выставить своих кандидатов во всех округах Новосибирской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

РО «Новых людей» 4 июля объявило об утверждении своих кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. «У нас большая и сильная команда. Мы выставляем своих кандидатов на всех округах Новосибирска и области»,— сообщила руководитель РО и партийной фракции в заксобрании Дарья Карасева. В общеобластной части списка кандидатов в региональный парламент она заняла вторую строчку после вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова. На третьей — еще один депутат действующего созыва, основатель группы строительных компаний «Поляков» Илья Поляков.

Выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. 38 депутатов областного парламента избираются в одномандатных округах, 38 — по партспискам. Все 50 депутатов муниципального парламента являются одномандатниками. ДЭГ на выборах не предусмотрен.

«Все действующие депутаты (в заксобрании и горсовете.— «Ъ») идут на выборы. Традиционно в Новосибирске уровень поддержки выше, но работаем и в небольших городах и селах, сейчас проводим там выдвижения на местные выборы тоже. Из районов города можно выделить Заельцовский, там у нас действующие депутаты горсовета, традиционно сильные позиции»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе РО. В числе других кандидатов в партии назвали руководителя Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергея Павлушкина и ветерана СВО Александра Тризнова.

По данным пресс-службы, у партии нет конкретных плановых показателей по числу мандатов по итогам выборов. В 2020 году «Новые люди» впервые участвовали в борьбе за депутатские мандаты новосибирского заксобрания и горсовета. На выборах областного парламента партия преодолела избирательный порог, набрав по партспискам 7,2% (четвертое место), но депутатов в горсовет провести не удалось. Осенью 2024 года в состав РО влилось общественное объединение «Лига эффективности». В результате, была создана партийная фракция из трех депутатов в горсовете, а фракция в заксобрании выросла с трех до четырех человек после вступления в ее ряды господина Полякова. На президентских выборах 2024 года Владислав Даванков занял в Новосибирской области второе место (6,4%), опередив, в том числе уроженца региона, коммуниста Николая Харитонова.

По мнению новосибирских политологов, в 2025-м у «Новых людей» есть шансы улучшить результат пятилетней давности.

«В первую очередь, за счет состоявшегося альянса с депутатским объединением “Лига эффективности”. В отличие от 2020 года, в нынешней кампании у “Новых” появились сильные кандидаты-одномандатники, фавориты по своим округам. Кроме того, рейтинг партии подрос, о чем говорят, в том числе, результаты Даванкова по Новосибирску на прошлогодних президентских выборах»,— отметил директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Политолог Алексей Мазур также считает следствием союза с «Лигой эффективности» «несомненное организационное и финансовое усиление» реготделения партии. Кроме того, по его мнению, либеральному электорату, если он решить принять участие в выборах, больше не за кого голосовать, а «в условиях политического вакуума электоральные пузыри расширяются».

Впрочем, эксперты видят и факторы, которые могут негативно сказаться на результатах «Новых людей». Так, по мнению господина Кузнецова, риском для партии стало решение не проводить в этом году в Новосибирской области ДЭГ. «В этих условиях “Новым” необходимо нарастить мобилизационные ресурсы, чтобы довести своих избирателей до участков»,— считает он. Господин Мазур, в свою очередь, считает деятельность РО «политически невнятной». Кроме того, он напомнил, что член фракции «Новых людей» в горсовете Игорь Украинцев является фигурантом уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере. В июне этого года депутат подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, а рассмотрение его дела было приостановлено.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее лидеров партсписка на выборах в заксобрание назвали «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ. У СРЗП в первую тройку вошли депутат Госдумы РФ Александр Аксененко, участник СВО Руслан Колник и бывший прокурор Новосибирска Роман Сивак. Коммунистов на выборы поведут вице-спикер заксобрания Владимир Карпов, депутаты областного парламента Роман Яковлев и Николай Машкарин. Конференция РО ЛДПР с утверждением списка кандидатов состоится 6 июля, у «Единой России» аналогичное партийное мероприятие запланировано на 10 июля.

Валерий Лавский

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