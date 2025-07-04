С учетом добавленной эффективности

«Новые люди» сформировали список кандидатов в депутаты законодательного собрания Новосибирской области. На выборы их поведут вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, руководитель регионального отделения (РО) партии Дарья Карасева и бизнесмен Илья Поляков. По мнению экспертов, «Новые люди» могут рассчитывать на улучшение результата 2020 года, благодаря, в первую очередь, включению в партийные ряды депутатов из движения «Лига эффективности». В числе препятствий, способных этому помешать, одни политологи называют отсутствие на этот раз дистанционного электронного голосования (ДЭГ), другие — «политическую невнятность» реготделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На главных для региона выборах 2025 года «Новые люди» решили выставить своих кандидатов во всех округах Новосибирской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ На главных для региона выборах 2025 года «Новые люди» решили выставить своих кандидатов во всех округах Новосибирской области

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

РО «Новых людей» 4 июля объявило об утверждении своих кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. «У нас большая и сильная команда. Мы выставляем своих кандидатов на всех округах Новосибирска и области»,— сообщила руководитель РО и партийной фракции в заксобрании Дарья Карасева. В общеобластной части списка кандидатов в региональный парламент она заняла вторую строчку после вице-спикера Госдумы РФ Владислава Даванкова. На третьей — еще один депутат действующего созыва, основатель группы строительных компаний «Поляков» Илья Поляков.

Выборы в заксобрание и горсовет Новосибирска пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года. 38 депутатов областного парламента избираются в одномандатных округах, 38 — по партспискам. Все 50 депутатов муниципального парламента являются одномандатниками. ДЭГ на выборах не предусмотрен.

«Все действующие депутаты (в заксобрании и горсовете.— «Ъ») идут на выборы. Традиционно в Новосибирске уровень поддержки выше, но работаем и в небольших городах и селах, сейчас проводим там выдвижения на местные выборы тоже. Из районов города можно выделить Заельцовский, там у нас действующие депутаты горсовета, традиционно сильные позиции»,— рассказали «Ъ-Сибирь» в пресс-службе РО. В числе других кандидатов в партии назвали руководителя Ассоциации судовладельцев Западной Сибири Сергея Павлушкина и ветерана СВО Александра Тризнова.

По данным пресс-службы, у партии нет конкретных плановых показателей по числу мандатов по итогам выборов. В 2020 году «Новые люди» впервые участвовали в борьбе за депутатские мандаты новосибирского заксобрания и горсовета. На выборах областного парламента партия преодолела избирательный порог, набрав по партспискам 7,2% (четвертое место), но депутатов в горсовет провести не удалось. Осенью 2024 года в состав РО влилось общественное объединение «Лига эффективности». В результате, была создана партийная фракция из трех депутатов в горсовете, а фракция в заксобрании выросла с трех до четырех человек после вступления в ее ряды господина Полякова. На президентских выборах 2024 года Владислав Даванков занял в Новосибирской области второе место (6,4%), опередив, в том числе уроженца региона, коммуниста Николая Харитонова.

По мнению новосибирских политологов, в 2025-м у «Новых людей» есть шансы улучшить результат пятилетней давности.

«В первую очередь, за счет состоявшегося альянса с депутатским объединением “Лига эффективности”. В отличие от 2020 года, в нынешней кампании у “Новых” появились сильные кандидаты-одномандатники, фавориты по своим округам. Кроме того, рейтинг партии подрос, о чем говорят, в том числе, результаты Даванкова по Новосибирску на прошлогодних президентских выборах»,— отметил директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов.

Политолог Алексей Мазур также считает следствием союза с «Лигой эффективности» «несомненное организационное и финансовое усиление» реготделения партии. Кроме того, по его мнению, либеральному электорату, если он решить принять участие в выборах, больше не за кого голосовать, а «в условиях политического вакуума электоральные пузыри расширяются».

Впрочем, эксперты видят и факторы, которые могут негативно сказаться на результатах «Новых людей». Так, по мнению господина Кузнецова, риском для партии стало решение не проводить в этом году в Новосибирской области ДЭГ. «В этих условиях “Новым” необходимо нарастить мобилизационные ресурсы, чтобы довести своих избирателей до участков»,— считает он. Господин Мазур, в свою очередь, считает деятельность РО «политически невнятной». Кроме того, он напомнил, что член фракции «Новых людей» в горсовете Игорь Украинцев является фигурантом уголовного дела о взяточничестве в особо крупном размере. В июне этого года депутат подписал контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, а рассмотрение его дела было приостановлено.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее лидеров партсписка на выборах в заксобрание назвали «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) и КПРФ. У СРЗП в первую тройку вошли депутат Госдумы РФ Александр Аксененко, участник СВО Руслан Колник и бывший прокурор Новосибирска Роман Сивак. Коммунистов на выборы поведут вице-спикер заксобрания Владимир Карпов, депутаты областного парламента Роман Яковлев и Николай Машкарин. Конференция РО ЛДПР с утверждением списка кандидатов состоится 6 июля, у «Единой России» аналогичное партийное мероприятие запланировано на 10 июля.

Валерий Лавский