Эксперты прогнозируют волну поглощений в угольной отрасли из-за кризиса

Аналитики НКР ожидают консолидацию российского угольного рынка через поглощения или санации в ближайшие 1,5 года. Обзор агентства, имеющийся у РБК, указывает, что мелкие компании перейдут под контроль крупных игроков на фоне финансовых проблем.

В «наиболее непростой» ситуации, по оценке НКР, оказались средние и небольшие производители энергетического угля. После ухода с европейского рынка Россия переориентировала поставки на Китай (40–45% экспорта), Индию (10–12%) и Турцию (10–15%), но компаниям пришлось «заново завоевывать место под солнцем и играть с ценами». Аналитики подчеркивают, что сохранение экспорта «критически важно» для рентабельности.

Дополнительное давление создают высокие ставки и ограниченный доступ к «длинным деньгам», что сильнее бьет по среднему бизнесу. Государственная поддержка пока фокусируется на крупных предприятиях. «Средние и небольшие компании первыми продемонстрируют ухудшение финансовых метрик, и именно их первыми затронут проблемы кредитного качества»,— прогнозируют в НКР.

Сейчас в отрасли работает около 180 компаний. В марте Росстат сообщил, что в 2024 году доля убыточных угольных компаний выросла до 53,3%, в отличие от 31,5% в 2023 году. Общий убыток угольной промышленности в 2024 году достиг 112,6 млрд руб.

29 мая постановлением правительства были утверждены меры поддержки угольной отрасли. Среди них — отсрочка по уплате налогов для ряда компаний, особые условия финансового оздоровления или банкротства, а также льготы для перевозки по железной дороге.

Подробнее — в материале «Ъ» «Углю пришли на помощь».