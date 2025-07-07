На рассмотрение Госдумы поступили поправки в закон о защите прав потребителей, которые предполагают взыскание штрафов за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке не в пользу потребителя (как это происходит сейчас), а в доход государства. Кроме того, предлагается в отношении продавцов, изготовителей технически сложного товара, стоимость которого превышает 10 МРОТ, снизить размер таких штрафов и размер неустойки за нарушение сроков выполнения требований потребителя. Предложено установить возможность отказа от исполнения договора и возврата денег, замены товара в отношении дорогостоящего технически сложного товара по истечении 15 дней со дня его передачи потребителю только в случае обнаружения неустранимого недостатка товара. Инициативу комментирует председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей "ЮНЕПА"» Прасковья Чуйкова.

Прасковья Чуйкова

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«В первую очередь хотелось бы выразить несогласие с мнением авторов законопроекта о том, что существующий подход закона к взысканию штрафов и неустоек провоцирует "потребительский экстремизм" и "массовые банкротства".

Закон в такой редакции работает уже много лет. И никаких массовых банкротств из-за такой формулировки закона пока не замечено.

С другой стороны, можно посмотреть на ситуацию так, что предлагаемые изменения ослабляют ответственность, что может спровоцировать учащение допускаемых нарушений. Поскольку продавец или производитель будет понимать, что ответственность не так уж велика, а значит, можно и не так сильно следить за соблюдением прав потребителей.

В то же время я согласна с тем, что нарушитель закона обязан нести ответственность не только перед гражданином, но и перед государством. По аналогии с дорожно-транспортными происшествиями. Ведь при ДТП виновник не только оплачивает восстановительный ремонт, превышающий стоимость ОСАГО, но и оплачивает штраф государству.

Те, кто говорит о некоем "потребительском экстремизме", при этом забывают об обратном "экстремизме" — со стороны тех же застройщиков и продавцов, которые просто пользуются послаблениями в законах и только больше нарушают права граждан.

Я же считаю, что штрафные санкции (в любой сфере) необходимо только ужесточать, чтобы не возникало желания нарушать закон. А не давать послабления, поощряя нарушения законов в будущем» .