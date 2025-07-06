Власти сравнят пятисекционные трамваи от двух компаний для Екатеринбурга

Свердловские власти сравнят пятисекционные трамваи от «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) и от Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») перед принятием решения, какой из них оставить в Екатеринбурге, рассказал журналистам коммерческий директор ПК ТС Александр Мирошник. Транспорт от УКВЗ (модель 71-665) начал курсировать в городе 5 июля, трамвай от ПК ТС (71-952; «Воевода») разместили для презентации на площадке международной промышленной выставки «Иннопром», которая пройдет с 7 по 10 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвай модели 71-952 «Воевода» на выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Трамвай модели 71-952 «Воевода» на выставке «Иннопром»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Утром встречались с врио губернатора Денисом Паслером, он попросил данный вагон оставить. Они хотели бы сравнить наш вагон по техническим параметрам с тем пятисекционным, который поставили в Екатеринбург, для принятия решения, какой из них оставить для города»,— сказал господин Мирошник.

Он добавил, что себестоимость трамвая «Воевода» составляет около 250 млн руб, длина — 37,5 метра, вместимость — до 400 человек, базовый автономный ход — до 15 км/час, уровень локализации — 95%. Транспорт оснащен местами для велосипедов, родителей с колясками и маломобильных пассажиров, кнопками вызова водителя, аппарелями для заезда в салон, USB-розетками, современной климатической системой и интеллектуальной системой. «Искусственный интеллект помогает обеспечить водителю безопасную перевозку пассажиров и исключить человеческий фактор при обстоятельствах, которые случаются на дорогах»,— пояснил Александр Мирошник.

Господин Мирошник подчеркнул, что трамвай «Воевода» можно удлинить за счет других секций. «Преимущество вагона, что он модульный. Из этого пятисекционного вагона можно сделать семисекционный. Можно и больше, но сегодня нет такого пассажиропотока»,— сказал коммерческий директор ПК ТС, добавив, что серийный выпуск модели 71-952 планируется начать в 2026 году.

ПК ТС специализируются на производстве городского электротранспорта, были учреждены в 2013 году. Компания выпускает более 10 моделей трамваев одно- и двустороннего движения, длиной от 17 до 38 метров, две модели троллейбуса и две модели электробуса. На территории РФ эксплуатируются более 1250 трамвайных вагонов и более 550 троллейбусов, произведенных ПК ТС. Производственные площадки компании, расположенные в Твери, Санкт-Петербурге и Энгельсе позволяют выпускать до 450 единиц подвижного состава ежегодно.

Ранее в Екатеринбурге в преддверии выставки «Иннопром» прошел обкатку пятисекционный трамвай от УКВЗ. По данным компании, транспорт способен вместить в себя до 406 пассажиров и поддерживать комфортную температуру в пассажирском салоне и в кабине водителя благодаря современной климатической системе. Ранее, в июне, УКВЗ стал победителем аукциона на поставку в Екатеринбург 15 трехсекционных трамваев модели «Кастор» длиной чуть более 25 м и вместимостью 261 пассажир. Сумма контракта составила 2,1 млрд руб.

Василий Алексеев