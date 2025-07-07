Операторы связи просят государство отрегулировать цены на размещение линий связи

Региональные операторы связи обратились к Минцифры с просьбой ввести госрегулирование цен на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах электропередачи. В письме Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) от 1 июля, с которым ознакомился «Ъ», подчеркивается, что отсутствие единства между операторами и «Россетями» в вопросах тарификации и определения точек доступа создает нестабильные условия для развития качественных услуг.

В письме упоминается ответ Минэнерго от 31 января 2025 года, который поддерживает трактовку операторов связи о том, что «точкой доступа» следует считать место крепления к опоре одной единицы оборудования, без учета количества подключенных кабелей. Глава АМОР Дмитрий Галушко считает, что если государство не вмешается и не начнет регулировать цены, региональные операторы будут вынуждены повышать тарифы, что может привести к потере абонентов и уходу с рынка.

30 июня премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры совместно с операторами связи до 17 ноября определить «справедливую плату за размещение на опорах линий электропередачи» и донастроить нормативное регулирование в этой сфере. В Минцифры подтвердили «Ъ», что работа над этим вопросом ведется в сотрудничестве с Минэнерго и ФАС, и подчеркнули важность прозрачности и минимизации стоимости размещения на опорах ЛЭП для отрасли. В ФАС и Минэнерго «Ъ» подтвердили проработку инициативы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Операторы дошли до точки».