Лавров встретился с главой МИД Ирана в Рио-де-Жанейро

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с иранским коллегой Аббасом Арагчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Переговоры состоялись сразу после того, как страны-члены объединения выпустили совместную декларацию, где осудили удары по иранской территории. Как узнал «Ъ», встреча прошла по инициативе иранской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров на встрече с Аббасом Арагчи

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ Сергей Лавров на встрече с Аббасом Арагчи

Фото: Анастасия Домбицкая, Коммерсантъ

6-7 июля Сергей Лавров находится с визитом в Бразилии, где проходит саммит стран БРИКС. Утром он принял участие в заседании глав объединения, посвященном проблемам миропорядка. Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании саммита БРИКС по телемосту.

На саммите представлены страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Эфиопия и Индонезия), еще не завершившая процедуру вступления Саудовская Аравия, десять государств-партнеров, восемь приглашенных стран, а также девять международных и региональных организаций. Среди приглашенных стран — Турция, Азербайджан, Палестина, Кения, Колумбия, Мексика, Чили и Уругвай.

Предыдущий саммит БРИКС прошел под председательством России в Казани в октябре прошлого года. На нем было объявлено о решении ввести категорию государств-партнеров объединения. Первыми в нее вошли Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Вьетнам стал десятым партнером объединения.

Анастасия Домбицкая