Денис Паслер и Рустам Минниханов посетили свердловский Сабантуй

В Свердловской области прошел национальный культурно-спортивный праздник Сабантуй. Он состоялся в воскресенье 6 июля на территории загородного клуба «Белая лошадь» в селе Кадниково (Сысертский городской округ). По словам организаторов праздника, в этом году проводится около 4 тыс. Сабантуев в 62 регионах России и 38 странах зарубежья. За ходом мероприятия наблюдала корреспондент «Ъ-Урал» Полина Щуцкая.

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Сабантуй — это один из традиционных праздников тюркских народов, означающий окончание весенних полевых работ. В Свердловской области его традиционно отмечают не только татары и башкиры, но и представители всех народов, живущих на Среднем Урале. На нем гостям предлагается ближе познакомиться с традициями и особенностями народов: поучаствовать в спортивных состязаниях, попробовать национальные блюда. Последний раз Сабантуй проводился в Свердловской области три года назад, в 2022 году.

С самого утра гости соревновались в поднятии тяжестей, борьбе «корэш» и участвовали в мастер-классах. Всего на празднике было представлено 17 национальных площадок, которые были открыты в течение всего праздника. Основными из них стали Уральское, Татарское и Башкирское подворья, которые представляли культурные традиции, национальные изделия и блюда. Главным угощением праздника стало традиционное татарское угощение чак-чак, весом в 100 килограммов. Кроме того, на открытии областного Сабантуя выступили Уральский государственный академический русский народный хор, Государственный ансамбль песни и танца республики Татарстан «Агидель» и другие народные артисты.

После церемонии открытия гостей поздравили с праздником врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, раис республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев и председатель регионального отделения «Ассамблея народов России» республики Башкортостан Гульнур Кульсарина. Кроме того, Денис Паслер поблагодарил за визит особого гостя свердловского Сабантуя Рустама Минниханова. «Уверен, что дружба наших регионов, наше сотрудничество всегда будет надежным и будет укреплять Россию»,— сказал глава региона.

После концерта делегация отправилась знакомиться с подворьями, где их встретил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Так, особой площадкой на празднике стала уникальная выставка музея истории Екатеринбурга, на которой разместили особую экспозицию посвященную тюркским народам на территории Среднего Урала. История была рассказана от происхождения первых на территории региона прото-башкир до конца ХХ века.

В рамках свердловского Сабантуя гости посетили традиционные скачки, которые по словам господина Орлова, стали «украшением» праздника. По результатам соревнований, победу одержал всадник из Челябинской области Михаил Костюшин. Алексей Орлов вручил победителю главный приз — ключи от автомобиля «Нива».

«Сабантуй занимает особое место в культуре и традициях многонациональной Свердловской области. Это щедрый и гостеприимный праздник, как наша уральская земля»,— заключил Денис Паслер.

Полина Щуцкая