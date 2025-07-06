США предупредили торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа

Соединенные Штаты намерены возобновить действие таможенных пошлин, объявленных президентом Дональдом Трампом 2 апреля, если в торговых переговорах с рядом стран не будет достигнут значительный прогресс. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Скотт Бессент

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Господин Бессент сообщил, что президент Трамп направит письма примерно сотне торговых партнеров, не входящих в число крупных, с предупреждением о том, что с 1 августа ставки пошлин вернутся к уровню, установленному 2 апреля. «Если вы не сдвинете ситуацию с мертвой точки, то 1 августа вы бумерангом вернетесь к тарифному уровню 2 апреля. Так что я думаю, что мы очень быстро увидим много сделок», — сказал министр.

В начале апреля Дональд Трамп объявил, что США вводят пошлины на товары из 211 стран и территорий. Тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но господин Трамп перенес срок их введения на три месяца. За это время Соединенные Штаты заключили торговые соглашения с Китаем, Великобританией и Вьетнамом.

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