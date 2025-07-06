Оборот розничной торговли на Дону вырос на 5,3%

В январе-мае 2025 года население Ростовской области потратило 827,8 млрд руб. на покупку товаров через розничную торговую сеть. В сопоставимой оценке это на 5,3% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Ростовстат.

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Продажа продуктов, включая напитки и табачные изделия, выросла на 10,8% и составила 444,3 млрд руб. (53,7% от оборота розничной торговли). Продажа непродовольственных товаров снизились на 0,1% и составила 383,5 млрд руб. (соответственно, 46,3% от оборота розничной торговли).

На долю крупных и средних организаций пришлось 53,5% продаж, на долю субъектов малого предпринимательства — 41%. Рыночно-ярмарочная торговля сформировала 5,5% оборота.

Оборот общепитов за январь-май 2025 года достиг 36 млрд руб., что выше уровня января-мая 2024 года на 17,5% (в сопоставимых ценах).

Мария Иванова