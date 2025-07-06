В Крымске пройдет митинг памяти погибших во время наводнения 2012 года

В воскресенье, 6 июля, в Крымске состоится памятное мероприятие, посвященное 13-й годовщине разрушительного наводнения 2012 года. В этот день жители города соберутся у мемориала «Стена плача», чтобы отдать дань памяти погибшим, сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: mchs.gov.ru Фото: mchs.gov.ru

Церемония начнется в 20:30 у памятного комплекса на улице Советской. В рамках мероприятия планируется возложение цветов и минута молчания. По словам главы Крымского района Сергея Леся, в связи с проведением акции движение транспорта на участке улицы Советской будет временно приостановлено с 20:00 до 21:00. Глава района также подчеркнул, что оставлять личный транспорт на парковке у мемориала в этот промежуток времени не рекомендуется — будут задействованы эвакуаторы.

Организаторы обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и принять участие в мероприятии.

Одно из наиболее разрушительных наводнений произошло в ночь с 6 на 7 июля 2012 года в Крымске Краснодарского края. Стихийный поток, устремившийся с гор по руслу местной реки, охватил город и разрушал все на своем пути, унеся жизни 172 человек.

Мария Удовик