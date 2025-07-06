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В Крымске пройдет митинг памяти погибших во время наводнения 2012 года

В воскресенье, 6 июля, в Крымске состоится памятное мероприятие, посвященное 13-й годовщине разрушительного наводнения 2012 года. В этот день жители города соберутся у мемориала «Стена плача», чтобы отдать дань памяти погибшим, сообщил глава района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

Фото: mchs.gov.ru

Фото: mchs.gov.ru

Церемония начнется в 20:30 у памятного комплекса на улице Советской. В рамках мероприятия планируется возложение цветов и минута молчания. По словам главы Крымского района Сергея Леся, в связи с проведением акции движение транспорта на участке улицы Советской будет временно приостановлено с 20:00 до 21:00. Глава района также подчеркнул, что оставлять личный транспорт на парковке у мемориала в этот промежуток времени не рекомендуется — будут задействованы эвакуаторы.

Организаторы обращаются к жителям с просьбой отнестись с пониманием к временным ограничениям и принять участие в мероприятии.

Фотогалерея

Почему 13 лет назад произошло одно из самых разрушительных наводнений в России

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Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

Фото: mchs.gov.ru

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

После 10 июля начался этап восстановительных работ

После 10 июля начался этап восстановительных работ

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

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Главной причиной наводнения послужил экстремально высокий уровень осадков, сильнейших за всю историю наблюдений. Основная их часть, сформировавшая катастрофический паводок в бассейне реки Адагум, выпала с 22 часов 6 июля до 3 часов утра 7 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В течение двух дней в Крымске и его окрестностях выпала более чем полумесячная норма осадков

Фото: mchs.gov.ru

Усугубило ситуацию состояние русла и поймы реки Адагум: русло много лет не расчищалось, было сильно замусорено и заросло, а пойма была застроена, включая водоохранные зоны. Жительница Крымска Надежда Евгеньевна рассказывала «Ъ»: «В основном вода шла по реке и несла людей, а нас прибило к новостройкам. Я кусками помню, что как-то плыла. Соседка моя несколько часов в проеме окна стояла, держалась, то ныряла, то выныривала, пока волны воды шли. До сих пор вот в обмороки обе падаем после этого»

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Спасательная операция продолжалась до 10 июля. Потребовалось эвакуировать 2854 человека, 1904 человека лишились крыши над головой, почти 14 тыс. человек обратились за медпомощью. Всего в результате наводнения, по данным МЧС России, погибли 172 человека. «Машины торчат в окнах домов…На улице Советской дома полностью смыты, как будто бы их там никогда и не было! На Луначарского дома развалены, по Новороссийской видны только крыши домов и люди, которые сидят на крыше и просят о помощи… А сколько жертв… По улицам до сих пор плавают трупы... Я не верю. Крымска больше нет»,— делились жители Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Большое число человеческих жертв было обусловлено недостатками системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Оперативные службы Росгидромета и Главное управление МЧС по Краснодарскому краю накануне неоднократно предупреждали о возможности развития чрезвычайных ситуаций в регионе в связи с обильными дождями, выходом рек из берегов и оползнями

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

6 июля было выпущено несколько таких предупреждений, которые были доведены до организаций, ответственных за предупреждение и эвакуацию населения

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Однако непосредственно до населения информация о возможности стихийного бедствия вовремя не дошла

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Люди были возмущены, что их не предупредили о стихии, многие были уверены, что произошел намеренный сброс воды из расположенного рядом водохранилища. «Вы спустили шлюзы!» — кричали жители Крымска губернатору Александру Ткачеву, когда он приехал в затопленный город

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Эксперты заявляли, что в наводнении виноваты экстремальный ливень и географическое расположение Крымска

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Губернатор Александр Ткачев объявил 9 июля днем траура на территории Краснодарского края

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

К ликвидации последствий наводнения было привлечено до 19 540 человек и 2507 единиц техники, в том числе 5361 сотрудник и 619 единиц техники МЧС России

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

После 10 июля начался этап восстановительных работ

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Для населения пострадавших районов организовали пункты питания, помывочные, медицинское обслуживание. Людям раздавали гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С первых же дней после наводнения в Краснодарский край начали прибывать добровольцы и волонтеры, общая численность которых превысила 2,6 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Одна из первых в затопленный город приехала основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» и топ-модель Наталья Водянова

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Восстановление систем жизнеобеспечения в Крымске было завершено к 21 июля

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Медицинскую помощь получили 13 974 человек, в том числе 1435 детей, была проведена массовая вакцинация

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В регион было доставлено более 4,6 тыс. т гуманитарных грузов

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

27 июля работа МЧС в регионе была переведена в плановый режим

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 6 августа 2012 года, в счет возмещения ущерба из краевого бюджета было выделено примерно 5,5 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще примерно 4,4 млрд руб. в качестве дотаций на строительство было выделено из федерального бюджета

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

В страховые компании был заявлен ущерб на общую сумму 1 млрд руб., из которых 350 млн руб. составили заявления физических лиц

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

По состоянию на 21 августа 2012 года, страховые компании выплатили в общей сложности 325,3 млн руб. страховых возмещений

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Еще 100 млн руб. было перечислено страховщиками по решению Всероссийского союза страховщиков (ВСС) в благотворительный фонд помощи, откуда их планировали направить владельцам не застрахованных автомобилей, лишившимся своих машин

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Жителям пострадавших от наводнения районов были назначены компенсационные выплаты в размере от 10 тыс. руб. до 2 млн руб.

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

Уголовное дело по факту массовой гибели людей в результате наводнения в Краснодарском крае было возбуждено 8 июля 2012 года краевым управлением Следственного комитета РФ по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Фото: Коммерсантъ / Денис Вышинский  /  купить фото

С начала расследования дело находилось на особом контроле председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

20 июля было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц). Подозреваемыми по делу проходили четыре должностных лица Крымского района: глава Крымского района Василий Крутько, глава Крымска Владимир Улановский, глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко, исполнявший обязанности руководителя Управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктор Жданов

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

21 августа 2013 года Абинский районный суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении: Василию Крутько дали шесть лет, Владимиру Улановскому — три с половиной года, Виктору Жданову — четыре с половиной года, Ирина Рябченко получила три с половиной года условно

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Смотреть

Одно из наиболее разрушительных наводнений произошло в ночь с 6 на 7 июля 2012 года в Крымске Краснодарского края. Стихийный поток, устремившийся с гор по руслу местной реки, охватил город и разрушал все на своем пути, унеся жизни 172 человек.

Мария Удовик

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