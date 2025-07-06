В Ростовской области растет количество садовых и огородных участков

С 2020 по 2024 годы в Ростовской области увеличилось количество земельных участков и занимаемая ими площадь. По данным на 1 января текущего года в регионе зарегистрировано 341,8 тыс. участков общей площадью 27,4 тыс. га. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Количество земельных участков выросло на 14,5 тыс. (с 327,3 до 341,8 тыс.), а общая площадь на 0,9 га (с 26,5 до 27,4 га). Основная площадь земельных участков, предусмотренных для ведения садоводства и огородничества, расположена в муниципальных районах области (56,9%), остальные — в городских округах.

Мария Иванова