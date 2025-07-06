В Новороссийске проверяют публикацию с высмеиванием фамилий участников СВО

УМВД по Новороссийску инициировало проверку по факту размещенной в интернете записи, на которой зафиксированы публичные насмешки над фамилиями участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ходе мониторинга интернет-пространства правоохранительные органы обнаружили видеозапись, на которой неизвестный мужчина публично высмеивает фамилии участников спецоперации. По информации городского управления МВД, соответствующие материалы были зарегистрированы в установленном порядке.

В ведомстве уточнили, что по данному факту начата проверка, в рамках которой сотрудники полиции установят личность злоумышленника, запечатленного на видеозаписи, и дадут его действиям правовую оценку.

Мария Удовик