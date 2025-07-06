В Свердловской области за сутки произошло 12 пожаров

В Свердловской области за минувшие сутки сотрудники МЧС ликвидировали 12 пожаров, восемь из которых были зарегистрированы в жилом секторе, сообщили в региональном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подчеркивается, что основными причинами пожаров стали короткое замыкание электроприборов и электропроводки, а также неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности.

Так, в селе Раскатиха на ул. Николая Подкина сгорели частная баня, конюшня и дровяник. Огонь был потушен за 36 минут. В селе Кунара по ул. Советская на 252 кв.м. сгорели частный жилой дом, гараж, частный дом-дача и надворные постройки.

В Артемовском на ул. Акулова загорелась квартира, в связи с чем из дома эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет.

Мария Шараева