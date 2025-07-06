Андрей Кравченко поблагодарил военных за отражение атаки на Новороссийск
Глава Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил военнослужащих за своевременное реагирование на попытку атаки беспилотными катерами, предпринятую в ночь на 6 июля. По словам господина Кравченко в его Telegram-канале, действия военных позволили предотвратить угрозу и сохранить стабильность в городе.
Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск
По данным муниципалитета, надводные беспилотные средства были направлены в сторону города, однако своевременное вмешательство военных позволило нейтрализовать угрозу. Инцидент вызвал тревогу среди жителей и гостей курорта.
Глава города Андрей Кравченко заявил, что от имени всех новороссийцев выражает благодарность российским военнослужащим за оперативные и слаженные действия, обеспечившие безопасность Новороссийска. Господин Кравченко также отметил вклад средств массовой информации, которые своевременно информировали население, что помогло избежать паники и сохранить общественное спокойствие.
Об атаке БЭК жителей Новороссийска уведомили в 23:42 5 июля. Спустя около 30 минут в городе была активирована система оповещения — на первой береговой линии включили сирены, а населению рекомендовали немедленно укрыться в помещениях, не имеющих остекления.
Около 00:40 в различных районах Новороссийска были слышны звуки стрельбы. Муниципальные власти уточнили, что подразделения вооруженных сил приступили к отражению атаки надводных беспилотных средств. По свидетельствам очевидцев, активная фаза инцидента продолжалась несколько часов.
К 7:00 6 июля в городе была официально снята угроза применения БЭК. Обстановка в Новороссийске нормализовалась.