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Андрей Кравченко поблагодарил военных за отражение атаки на Новороссийск

Глава Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил военнослужащих за своевременное реагирование на попытку атаки беспилотными катерами, предпринятую в ночь на 6 июля. По словам господина Кравченко в его Telegram-канале, действия военных позволили предотвратить угрозу и сохранить стабильность в городе.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийск

По данным муниципалитета, надводные беспилотные средства были направлены в сторону города, однако своевременное вмешательство военных позволило нейтрализовать угрозу. Инцидент вызвал тревогу среди жителей и гостей курорта.

Глава города Андрей Кравченко заявил, что от имени всех новороссийцев выражает благодарность российским военнослужащим за оперативные и слаженные действия, обеспечившие безопасность Новороссийска. Господин Кравченко также отметил вклад средств массовой информации, которые своевременно информировали население, что помогло избежать паники и сохранить общественное спокойствие.

Об атаке БЭК жителей Новороссийска уведомили в 23:42 5 июля. Спустя около 30 минут в городе была активирована система оповещения — на первой береговой линии включили сирены, а населению рекомендовали немедленно укрыться в помещениях, не имеющих остекления.

Около 00:40 в различных районах Новороссийска были слышны звуки стрельбы. Муниципальные власти уточнили, что подразделения вооруженных сил приступили к отражению атаки надводных беспилотных средств. По свидетельствам очевидцев, активная фаза инцидента продолжалась несколько часов.

К 7:00 6 июля в городе была официально снята угроза применения БЭК. Обстановка в Новороссийске нормализовалась.

Мария Удовик

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