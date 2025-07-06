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Глава Новороссийска поблагодарил военных после ночной атаки БЭКов на город

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко выразил благодарность военнослужащим за оперативные действия при отражении ночной атаки беспилотных катеров на город 6 июля. Попытка атаки со стороны киевского режима была предотвращена, сообщил глава города-героя в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Ночью город подвергся очередной попытке атаки со стороны киевского режима с применением безэкипажных катеров. По словам главы города, благодаря оперативным действиям российских военных атака была успешно отражена. Он подчеркнул, что ночь выдалась напряженной как для жителей, так и для гостей города.

«От всех новороссийцев и себя лично благодарю наших военнослужащих за оперативное реагирование и защиту родного Новороссийска. Благодарю средства массовой информации за оперативное информирование населения, что позволило сохранять спокойствие и не допустить паники»,— заявил господин Кравченко.

Об угрозе со стороны морских беспилотников в Новороссийске было официально объявлено в 23:42 5 июля. Спустя 30 минут городские системы оповещения активировали сирены, а жителей прибрежных районов призвали укрыться в помещениях без окон и стеклянных конструкций.

Около 00:40 в различных районах города были слышны звуки стрельбы. По информации муниципальных властей, вооруженные силы предприняли действия по отражению атаки безэкипажных катеров. Оперативная фаза противодействия продолжалась несколько часов. В результате, по официальным данным, атака была успешно нейтрализована.

Мария Удовик

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