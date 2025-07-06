В Сочи пройдет более 100 мероприятий ко Дню семьи

В Сочи ко Дню семьи, любви и верности, который в России отмечается 8 июля, подготовлена праздничная программа. Жителей и гостей города ожидает более 100 мероприятий, охватывающих все районы курорта, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В рамках празднования 8 июля в центре Сочи состоится традиционный крестный ход, приуроченный ко дню памяти святых Петра и Февронии — покровителей семьи и брака. Участники пройдут от Собора Архангела Михаила по улицам Москвина и Войкова до памятника святым на площади перед ЗАГСом Центрального района. На время шествия движение транспорта на маршруте будет временно ограничено. Рядом с памятником выступит церковный хор, а в сквере на улице Кооперативной начнется городской праздник «Ромашек белых хоровод» с выставкой-ярмаркой, мастер-классами, концертом и награждением победителей конкурса «Моя семья».

Заместитель главы города Елена Канюк отметила, что праздник охватывает все районы Сочи и предназначен для семей всех возрастов. В его рамках пройдут поздравления юбиляров совместной жизни, спортивные соревнования, фестивали, концерты и выставки.

В воскресенье, 6 июля, в парке «Ривьера» состоится фестиваль молодых семей, а 7 июля — парад невест и лекторий «Здоровая семья». В Адлерском районе 8 июля организуют спортивные соревнования и концерт, а в Лазаревском — зарядку, дискотеку и семейные программы.

Учреждения культуры города также включились в праздничные мероприятия. Вечером 7 июля в зале «Фестивальный» выступит ансамбль «Сиони» с программой «Легенды прошлого». На 8 июля запланированы выставки в музее Адлера и доме творчества «Луч» в Хосте, а также концерты в домах культуры.

Семейные спортивные игры пройдут на площадках по улице Донской и Навагинской, а на пляже «Одиссея» в Лазаревском районе состоится мастер-класс по парусному спорту.

Горные курорты также подготовили праздничные события. Курорт Красная Поляна 8 июля проведет концерт в парке «Времена года», а на курорте «Газпром Поляна» состоится семейная программа с мастер-классами, раскраской и дискотекой. В «Розе Хутор» гостей ждут экскурсии по свадебным традициям и символические церемонии для пар.

Мария Удовик