Мэр Новороссийска: угроза применения БЭК отменена, опасности для жителей нет

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом глава города Андрей Кравченко сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Опасности для жителей Новороссийска нет», — написал он.

О возможной атаке БЭК жителей города предупредили в 23:42 5 июля. Спустя полчаса в городе включили сирену, жителей первой береговой линии попросили укрыться в помещениях без окон. Около 00:40 новороссийцы услышали стрельбу, власти города сообщили, что военные отражают атаку безэкипажных катеров. По словам местных жителей, атака продолжалась несколько часов.

Наталья Решетняк