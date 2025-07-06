В Новороссийске отражают атаку безэкипажных катеров. Информацию об этом распространил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото и видео отражения атаки, работы средств защиты, объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети. Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Прошу сохранять спокойствие»,— написал мэр.

В связи с происходящим в Новороссийске перекрыто движение транспорта в районе набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской. Также введен запрет на прогулки по набережной.

Наталья Решетняк