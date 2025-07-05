Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

Власти Новороссийска распространили экстренное обращение к жителям первой береговой линии в связи с потенциальной угрозой применения безэкипажных катеров (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В случае включения сирен — сигнала «Внимание всем» — гражданам рекомендуется немедленно укрыться в помещениях, окна которых не выходят на море, либо находиться в комнатах без окон: ванных, коридорах или кладовках. Горожанам также настоятельно советуют избегать открытых пространств вблизи побережья.

Господин Кравченко уточнил, что об окончании тревоги будет объявлено через официальные каналы: в социальных сетях администрации, на Радио «Новая Россия» (104 FM) и телеканале «Новороссийск» (22 кнопка у кабельных операторов). Власти призвали сохранять спокойствие и следить за сообщениями.

Ранее, вечером 5 июля, на Кубани и в Краснодаре объявили авиационную опасность. Предупреждение жители региона получили от РСЧС в 19:53.

Анна Гречко