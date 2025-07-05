В Северной Осетии на фасадах 11 школ появились портреты героев войны и СВО

В Республике Северная Осетия-Алания здания 11 школ украсили портреты Героев Советского Союза, Героев России и др. выдающихся личностей страны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло. Он добавил, что сегодня аналогичная работа ведутся еще в восьми школах Владикавказа, Алагирского и Моздокского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Впервые озвучил своим коллегам такую идею еще в прошлом году, – написал глава республики. – Проект получил название “Лица Героев”, его реализуют “Единая Россия” совместно с Минстроем и Минобрнауки как дань памяти о героях разных поколений и их подвигах».

В рамках такого проекта на школьных фасадах появляются изображения героев, участников специальной военной операции и людей, оставивших заметный след в истории страны. На фасаде изображается портрет с именем, фамилией и отчеством героя. Пока размещены 11 портретов героев. «Сегодня их имена присвоены общеобразовательным учреждениям нашей республики», – подчеркнул Сергей Меняйло.

Ефим Мартов