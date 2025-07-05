В сочинском аэропорту задерживаются 25 рейсов

Двадцать пять рейсов задержаны на прилет и вылет в аэропорту Сочи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Большинство задержанных рейсов — на вылет в Москву и из столицы в Сочи. Также скорректировано расписание рейсов на вылет из Сочи в Екатеринбург, Казань, Волгоград и др.

Ранее пресс-служба сочинского аэропорта сообщила, что российские авиаперевозчики корректируют расписание рейсов по всей маршрутной сети, включая полеты в Сочи. Изменения связаны с временными ограничениями, введенными в ряде аэропортов Поволжья, Москвы и Санкт-Петербурга.

Лия Пацан