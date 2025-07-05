Задержанного главу Карабудахкентского района доставили в Дагестан из зоны СВО

Глава Карабудахкентского района Дагестана Махмуд Амиралиев был доставлен в республику из зоны СВО. Об этом «РИА Новости» сообщили в правоохранительных органах региона. Его задержали по делу о хищении более чем 56 млн руб.

По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева, глава района подписал контракт три недели назад. Он был распределен в Запорожскую область.

По версии следствия, Махмуд Амиралиев предложил директору коммерческой организации заключить контракт на строительство водопровода для сел Губден и Гурбуки за 20% от его стоимости. Задержанному предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.