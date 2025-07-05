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На Ставрополье УФАС через суд аннулировало итоги конкурса закупок для больницы

Антимонопольная служба Ставрополья выиграла два суда у единственного участника закупок, объявленных краевой больницей. Об этом сообщает «АиФ-Ставрополь» со ссылкой на представителей регионального УФАС России.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным издания, антимонопольщики установили, что руководство Ставропольской краевой клинической больницы объединило в лот товары, которые предлагал только один производитель. В итоге, этот поставщик выиграл сразу три закупки. При этом, по мнению представителей регионального УФАС, на рынке есть аналогичные товары других фирм.

«Ведомство потребовало от больницы аннулировать итоги конкурса. Компания-победитель в суде пыталась опротестовать предписание антимонопольной службы и проиграла в двух инстанциях», – резюмирует издание.

Ефим Мартов

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