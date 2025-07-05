Бастрыкин провел совещание в Донецке

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин посетил Донецк. Там он провел оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, в которых обвиняются ВСУ.

Как сообщает пресс-служба СКР, господин Бастрыкин заслушал доклады о ходе и результатах расследования уголовных дел. В частности, обсуждалось крушение в Белгородской области самолета Ил-76М в 2024 году, на борту которого были 65 украинских военнослужащих. По версии российского следствия, самолет сбили ракетой американского комплекса ПВО Patriot.

Кроме того, глава СКР заслушал отчеты о работе следственных управлений в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях. Согласно докладам, следователи ведут оценку ущерба от действий ВСУ. По итогам совещания Александр Бастрыкин дал поручения руководителям подразделений «по основным направлениям деятельности». Какие-либо подробности в СКР не привели.

О расследовании крушения Ил-76М — в материале «Ъ» «В теракте обвинили Patriot».