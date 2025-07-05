IFORS: 56% россиян считают главным недостатком молодежи неумение тратить деньги

Согласно опросу IFORS Research, 56% россиян считают самой слабой стороной молодежи неумение распоряжаться деньгами и жить по средствам. 51% назвали главным недостатком молодых людей нехватку практических навыков работы руками, 47% — недостаток дисциплины в выполнении рутинных задач, 45% — неспособность планировать на перспективу.

В опросе участвовали 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет из нескольких регионов. Результаты исследования приводит РБК.

Ключевым преимуществом молодежи 81% респондентов сочли умение быстро учиться и осваивать технологии. 50% опрошенных отметили, что молодежь легко адаптируется к меняющимся условиям, 30% — что она может работать в международной и мультикультурной среде. При этом молодые участники опроса (18–44) назвали в числе преимуществ своего поколения заботу о физическом и ментальном здоровье (27%), критическое мышление (21%), умение находить баланс между работой и личной жизнью (18%).

Респондентов также попросили оценить установленный Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) порог возраста молодежи до 44 года. 40% полностью или частично согласны с этим, 39% — нет.

По закону в России молодежью считается группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В марте глава Минздрава Михаил Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи до 44 лет, назвав идею «вполне рациональной». Глава российского Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что возрастные границы молодежи могут расширить из-за роста продолжительности жизни.

Подробности — в материале «Ъ» «Держи возраст шире».