В аварии под Ростовом три человека пострадали и один погиб

Ночью 5 июля в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали водитель и двое несовершеннолетних пассажиров, а еще один подросток умер. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Полицейские уточнили, что ДТП произошло около часа ночи на 11 км + 300 м автодороги «Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск». По предварительным данным, водитель 2007 года рождения управлял автомобилем Hyundai Accent и, выполняя маневр обгона на разрешенном участке дороги, не убедился в безопасности своего действия и допустил столкновение со встречным автомобилем Mazda CX-5. Им управлял водитель 2002 года рождения.

«В результате столкновения пострадали водитель автомобиля Hyundai Accent, а также его пассажиры — мальчик 2009 года рождения и девочка 2009 года рождения. Еще один пассажир — мальчик 2008 года рождения — скончался в медицинском учреждении от полученных травм», — рассказали в ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции Ростовской области устанавливают все обстоятельства этой аварии. Проводится расследование.

Владимир Андреев