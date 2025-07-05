Собянин сообщил об отражении атаки двух БПЛА
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет.
В течение сегодняшней ночи над Московской областью был сбит один дрон, сообщало Минобороны. Вчера из-за атаки БПЛА в Подмосковье пострадали два человека. Также в Сергиевом Посаде загорелась подстанция, что привело к блэкауту. Электроснабжение восстановили в тот же день.