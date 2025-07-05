Более 30 подстанций отключились в Краснодаре утром 5 июля

В Прикубанском округе Краснодара утром в субботу, 5 июля, произошло аварийное отключение электроснабжения. Причиной сбоя стало повреждение на линии электропередачи напряжением 6–10 кВ, в результате чего были выведены из работы подстанция «ТГ-505» и 33 трансформаторные подстанции, сообщили в ЕДДС краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электроэнергии остались жилые дома и объекты на улицах Екатеринодарской, Ленском переулке, Ивановской, Кизлярской, Средней, Троицкой, Кирпильской, Клеверной, Колосистой, Кубанской, Пшеничной, Снежной, Цветной, Абрикосовой, Лесопосадочной, Заполярной, Темрюкской и ряде других.

На месте происшествия работали аварийные бригады. К 9:00 аварию устранили. Все потребители запитаны.

Вячеслав Рыжков