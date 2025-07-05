В Невинномысске из-за мотогонки на два дня перекроют движение

В Невинномысске с 10:00 5 июля до 18:00 6 июля будет перекрыто движение для всех видов транспорта по ул. Белово от пересечения с площадью 50 лет Октября до пересечения с ул. Павлова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Михаил Миненков. Он пояснил, что совершить объезд перекрытого участка можно будет по ул. Павлова и Менделеева, а также площади 50 лет Октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причина ограничения движения – проведение в Невинномысске однодневной гонки «Кубок Ставропольского края». Из сообщения следует, что это состязания по мотоджимхане (Moto Gymkhana) – виду мотоспорта, в котором участники соревнуются в скоростном маневрировании на асфальте среди искусственных препятствий. «Кубок состоится 6 июля в 9:00 часов по улице Белово (в районе стадиона НГГТИ),– напомнил градоначальник. – Вход для зрителей свободный».

Михаил Миненков попросил горожан с пониманием отнестись ко всем неудобствам и заранее планировать маршрут «с учетом временного перекрытия дорог».

Ефим Мартов