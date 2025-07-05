В первую субботу июля в ряде районов Дона пройдут дожди с грозами

Сегодня, 5 июля, в Ростовской области будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременный дождь и гроза. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. Здесь добавили, что температура воздуха ночью опустится до 15-20°, местами – до 11°, а днем поднимется до 25-30°, местами – до 33°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе также рассказали, что в первую субботу июля на Дону будет ветреная погода. «Ветер северо-западный и западный 5-10 м/с, днем местами, в том числе при грозе, порывы 12-14 м/с», – уточнили представители регионального ГУ МЧС.

Кроме того, в юго-восточных районах Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).

Ефим Мартов