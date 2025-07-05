Опера «Двенадцать месяцев», выставка «Следуя за звездой» и гастрофестиваль «В Сибири есть!»

Когда состоится премьера оперы «Двенадцать месяцев», которую представит Вячеслав Стародубцев. Где откроется выставка «Следуя за звездой», повествующая о путешествии лис за упавшей звездой, и что ожидает гостей гастрофестиваля «В Сибири есть!», который соберет лучших шеф-поваров всей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

5 июля (суббота)

В Первомайском сквере с 4 по 6 июля пройдет фестиваль авторской музыки «Снизу Фест». На сцене выступят Marta Saaya, Крис Миллер, Soyka, Ёлгин, «Светло», Lacerate и другие. Всего в программе заявлено 12 участников из Сибири. Все концерты пройдут с 18:30 до 22:00.

В Доме ученых СО РАН пройдет выставка художника-иллюстратора Изабеллы Байковой (Санкт-Петербург). С 1996 года автор работает в технике инновационный квилт («лоскутное одеяло»). Ее работы хранятся в частных собраниях и в музеях России, Венгрии, Швейцарии, Японии, Германии, США. Начало в 12:00.

6 июля (воскресенье)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ Фото: Андрей Каспришин, Коммерсантъ

В НОВАТе покажут оперу по мотивам сказки «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака. На малой сцене опера будет представлена впервые. Режиссер-постановщик Вячеслав Стародубцев введет «в черно-белую зиму яркие краски», для чего сцена превратится в мольберт, на котором каждый из месяцев изобразит свой мир. Начало в 13:00.

7 июля (понедельник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В Российский прокат вышла новая латиноамериканская мультипликационная лента «Повелительница города сказок». Девочка по имени Далия попадает в волшебный мир через портал в книге и становится главной героиней романа. Для возвращения домой ей предстоит пройтись по главам произведения в сказочном городе, а также отыскать источник магии, который управляет историями.

8 июля (вторник)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

На Михайловской набережной в этот день завершится фестиваль «Семья и книга». В программе заявлены праздничный концерт, литературная викторина, мастер-классы и тематические площадки. Начало в 15:00.

9 июля (среда)

В Музее природы откроется выставка «Хосты». Так называются растения, стремительно набирающие популярность у садоводов России. Их ценят за декоративность и неприхотливость. Дикие хосты произрастают на Дальнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Японии. Экспозиция включает около 300 сортов из частных коллекций членов Клуба любителей хост. Начало в 12:00.

10 июля (четверг)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Макс Хаген, Коммерсантъ Фото: Макс Хаген, Коммерсантъ

В кино-кафе «Премьера» выступит поп-группа Brazzaville. Ее отличает эклектика инди-рока, фолка, латиноамериканской музыки и других жанров. Группа была основана в Лос-Анджелесе Дэвидом Артуром Брауном, музыканты выступают с 1997 года. Начало в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Новосибирской государственной филармонии пройдет вечер джазовой и танцевальной музыки. На сцену выйдет Биг-бэнд Владимира Толкачева. Музыканты исполнят композиции в стилях свинга, блюза, латины, рок-н-ролла, танго и вальса. Начало в 19:00.

11 июля (пятница)

В пространстве «Арт Ель» состоится открытие выставочного проекта «Следуя за звездой» от Полины Лис. Гости выставки станут участниками большого путешествия небесно-голубых лис, отправившихся на поиски упавшей с неба звезды. По пути они находят ответы на важные вопросы о границах своего мира. Пространство выставки трансформируется в живую среду, где картины перетекают в реальность зрителя, создавая эффект полного погружения в мистический мир. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

На Михайловской набережной откроется гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири есть!». Он пройдет с 11 по 13 июля. На площадке соберутся мастера и эксперты кулинарии со всей страны, а также ремесленники и производители из разных регионов Сибири. В программе заявлены деловые встречи и дискуссии для отельеров, рестораторов и туроператоров, форум кондитеров и мастер-классы от известных шеф-поваров и шеф-кондитеров, кулинарный баттл для профессионалов и любителей, выставка-ярмарка сибирских ремесленников и локальных производителей. Начало в 10:00.

В Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт «Утомленное солнце». Перед зрителями выступит солист филармонии аккордеонист Владимир Никулин. Прозвучит яркая и запоминающаяся музыка ХХ века для аккордеона и его традиционных компаньонов: гитары, контрабаса и ударных. Начало в 19:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Александра Стрелкова