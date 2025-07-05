Ночью 5 июля над Ростовской областью силы ПВО сбили два беспилотника

В ночь с 4 на 5 июля в Ростовской области силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что воздушная атака была отражена в Чертковском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», – написал врио губернатора Дона.

По данным Минобороны РФ, всего с 23.00 4 июля до 7.00 5 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами страны 94 украинских беспилотника самолетного типа. Из них два аппарата военные сбили над Ростовской областью.

Ранее «Ъ» сообщал, что 4 июля после атаки БПЛА на Ростовскую область локальный режим ЧС был введен в Азове и поселке Долотинка Миллеровского района. Той ночью силы ПВО сбили над регионом 26 беспилотников.

Владимир Андреев