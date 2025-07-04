В двух районах Ростовской области ввели режим ЧС после атаки беспилотников

После атаки БПЛА на Ростовскую область локальный режим ЧС введен в городе Азов и поселке Долотинка Миллеровского района. За ночь силы ПВО сбили над регионом 26 беспилотников.

«Повреждено имущество в нескольких многоквартирных и частных домах»,— написал мэр Азова Дмитрий Устименко в Telegram-канале. Он уточнил, что в городе работают три пункта временного размещения. Создана межведомственная комиссия для оценки ущерба, начался поквартирный обход.

Режим ЧС в поселке Долотинка действует вблизи многоквартирного дома по адресу: ул. Советская, д. 2А, сообщила администрация района ТАСС. В результате падения обломков БПЛА на этот двухэтажный дом обрушилась плита перекрытия, погибла пенсионерка. Из здания эвакуировали жителей. В соседних домах тоже разбиты окна, повреждены двери.

В Азове никто не пострадал. Эвакуированы жители 40 квартир. В Шахтах в результате атаки БПЛА произошло отключение электроэнергии, без света остались 6 тыс. человек.