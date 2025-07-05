«Новый запрет заставляет банки предлагать прозрачные условия»

С 1 июля 2025 года кредитные организации больше не могут взимать с заемщиков плату за установление пониженной процентной ставки по ипотеке. Этот запрет включен в ипотечный стандарт. Речь идет о ситуации, когда покупатель жилья вносил единовременный платеж, в результате ставка по ипотеке снижалась. Начальник отдела ипотечного кредитования ГК «Точно» Гульсина Шакова считает меру своевременной и в целом положительной для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором Гульсина Шакова

Фото: предоставлено автором

«Ранее заемщики могли снижать ставку за счет собственных средств, внося дополнительную плату — иногда сотни тысяч рублей. Однако такая практика была выгодна лишь в долгосрочной перспективе (чаще всего на вторичном рынке) — и только при условии, что клиент не планировал досрочное погашение. Если же заемщик решал погасить ипотеку досрочно, то переплата за "искусственное" снижение ставки оказывалась неоправданной. Фактически люди тратили деньги, которые могли бы направить на досрочное погашение или другие финансовые цели.

Сейчас, когда Банк России плавно снижает ключевую ставку, разумнее брать кредит на текущих условиях, а затем рефинансировать его по более выгодному проценту. Новый запрет избавляет заемщиков от неочевидных трат и заставляет банки предлагать прозрачные условия без скрытых комиссий.

Считаю, что отмена комиссий за снижение ставки — положительное изменение для рынка. Оно минимизирует риски неосознанных переплат и подталкивает заемщиков к более взвешенному выбору кредитных условий. В долгосрочной перспективе это повысит доверие к ипотечным продуктам и снизит долговую нагрузку на граждан».