«Зенит» перешел к знакомому рынку

Занявший второе место в прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» совершил достаточно громкое подписание. Он за €25 млн приобрел у «Фламенго» полузащитника сборной Бразилии Жерсона. 28-летний хавбек войдет в десятку самых дорогостоящих покупок в истории чемпионата страны. А с 2022 года, когда российские клубы оказались под санкциями, был лишь один новичок, который обошелся клубу РПЛ в более внушительную сумму — другой бразилец Луис Энрике, присоединившийся к «Зениту» в январе за €33 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жерсон

Фото: Hannah McKay / Reuters Жерсон

Фото: Hannah McKay / Reuters

Вечером 4 июля, кажется, подошла к концу затянувшаяся история перехода полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит». Бразильский «Фламенго» сообщил о расторжении контракта со своим капитаном. Клуб подтвердил, что получил от вице-чемпиона России, который интересовался игроком еще зимой, компенсацию в €25 млн.

Так Жерсон стал восьмым в списке самых дорогих новичков в истории РПЛ. А если учитывать только игроков, купленных российскими командами за время действия санкций, то он занимает вторую строчку, уступая только соотечественнику Луису Энрике. Того «Зенит» в январе купил у «Ботафого» за €33 млн. Словом, речь идет об очень существенной по меркам современного отечественного футбола выплате. Тем не менее, сумма кажется вполне справедливой.

В Европе Жерсон широкую известность не получил (пусть он некоторое время и выступал за «Рому», «Фиорентину» и «Марсель»), зато на родине он был игроком чрезвычайно популярным.

Для «Фламенго», в который бразилец приходил дважды, он долго оставался центральной фигурой, в сумме выиграл 12 трофеев, среди которых был и очень престижный — за победу в Кубке Либертадорес, южноамериканском аналоге Лиги чемпионов.

Назвать Жерсона результативным футболистом все-таки нельзя: после возвращения во «Фламенго» он записал на свой счет лишь 12 забитых мячей и 21 голевую передачу за 144 матча. Но у Жерсона другие достоинства. Во-первых, он продуктивен в развитии атак. В чемпионате Бразилии — сильнейшем первенстве Южной Америки — он на протяжении двух с половиной сезонов входил в число лидеров по созданным голевым моментам и успешным передачам в штрафную площадь. Во-вторых, он довольно неплохо оснащен технически и может продвигать мяч за счет индивидуальных действий. В-третьих, он универсален: способен закрывать множество позиций в полузащите, как в центре, так и на флангах. Еще об одной сильной стороне Жерсона в прощальном письме, адресованном ему, рассказал его бывший клуб. В сообщении команды из Рио-де-Жанейро говорится, что игрок «стал кумиром, благодаря самоотверженности на футбольном поле».

Возможно, именно совокупность этих качеств позволила Жерсону закрепиться в сборной Бразилии. В квалификации чемпионата мира 2026 года он много играл за национальную команду, пропустив лишь один матч. А новый главный тренер бразильской сборной Карло Анчелотти в начале июня заявил, что отъезд в Россию сам по себе на перспективы Жерсона не повлияет: «Это его решение. Какие-то турниры более интенсивные, какие-то менее. Но мы собираемся следить за каждым, вне зависимости от чемпионата. Если он будет играть в России — я буду следить за ним там».

Однако есть все-таки одно обстоятельство, позволяющее относиться к трансферу Жерсона в «Зенит» настороженно. Переход мог сорваться.

Интерес к игроку внезапно проявил саудовский «Ан-Наср», за который выступает Криштиану Роналду. Это направление показалось Жерсону приоритетным по ряду причин. Одна из них кадровая: пост главного тренера клуба из Эр-Рияда совсем недавно занял хорошо знакомый бразильцу Жоржи Жезуш. Вторая и, по всей видимости, наиболее важная — финансовая. По данным газеты O Globo, «за два сезона в Саудовской Аравии игрок получил бы гораздо больше, чем за четыре сезона в России». «Ан-Наср» был готов платить бразильцу €30 млн в год, но контракт с «Зенитом» к тому моменту уже был подписан. Теперь, по информации O Globo, бразилец «сожалеет», что его карьера приняла именно такой поворот.

Так или иначе, Жерсон присоединится к «Зениту». По словам председателя правления петербуржцев Александра Медведева, он будет представлен в день товарищеского матча против швейцарского «Сьона» 9 июля.

Роман Левищев