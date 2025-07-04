МИД Армении выразил протест послу России из-за «враждебной пропаганды»

Посла России в Ереване Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении. Ему выразили решительный протест из-за «откровенно недружественной, зачастую враждебной пропаганды» в отношении Армении. Об этом армянскому ведомству сообщили Radar Armenia.

В МИД Армении утверждают, что пропаганда против страны распространяется в российских СМИ, а также должностными лицами и экспертами. «Высказывания, прозвучавшие в прямом эфире российских государственных телеканалов, а также нападки на деятельность властей Армении абсолютно неприемлемы и ведут к нейтрализации позитивных результатов недавних визитов на высшем уровне»,— отмечается в заявлении.

Претензии армянской стороны связаны с освещением конфликта правительства и Армянской апостольской церкви (ААЦ). В России арест причастных к нему людей подавался как недружественный шаг премьер-министра Армении Никола Пашиняна, считают в МИД республики. «Создается впечатление, что подобная информационная политика осуществляется целенаправленно с целью подрыва демократии, законности и конституционного строя в Республике Армения»,— заявляют в МИД.

27 июня в Армении произошла потасовка между священниками и силовиками на фоне продолжающегося конфликта правительства и ААЦ. Премьер-министр обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия, призвал найти ему замену, а затем сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике.

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