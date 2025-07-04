«Лион» не примет участия в еврокубках, если его переведут во второй дивизион

Французский футбольный клуб «Лион» не получит допуск до участия в еврокубках, если его переведут во второй по силе дивизион страны. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

В конце июня Национальный директорат по контролю за управлением (DNCG), осуществляющий надзор за счетами футбольных клубов страны, сообщил о переводе «Лиона» из высшего дивизиона во второй по рангу из-за нарушений финансовой отчетности. Клуб принял решение оспорить вердикт органа, отметив в том числе и спортивные результаты: в прошедшем сезоне он занял шестое место, дающее право выступать в Лиге Европы. Апелляция будет рассмотрена 10 июля. Теперь UEFA сообщает, что «Лион» «согласился на исключение из клубных турниров» под эгидой организации в сезоне-2025/26, «если французские власти (DNCG) подтвердят перевод клуба в Лигу 2».

По данным крупнейшей спортивной газеты Франции L'Equipe, «Лиону» необходимо заработать €200 млн, чтобы решение о понижении в классе было отменено. Из них €100 млн должны поступить на его счета до даты рассмотрения апелляции, а еще €100 млн — до конца сезона (клуб должен дать соответствующие финансовые гарантии).

Роман Левищев