Лионская война

«Лион», в начале нынешнего столетия семь раз подряд побеждавший в чемпионате Франции по футболу, получил понижение в классе из-за финансовой отчетности. Окончательная судьба клуба еще неизвестна: он подал апелляцию, сославшись на значительный прогресс в экономических делах и спортивные успехи. Шестое место в прошедшем первенстве страны должно позволить «Лиону» в следующем сезоне выступать в Лиге Европы. Правда, в случае перевода во второй дивизион он рискует быть исключенным и из континентального соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Groupama Stadium, на котором выступает французский «Лион»

Фото: Manon Cruz / Reuters Groupama Stadium, на котором выступает французский «Лион»

Фото: Manon Cruz / Reuters

О том, что «Лион» — один из самых успешных французских клубов XXI века — исключили из элитного дивизиона чемпионата Франции по футболу, стало известно в ночь на среду. Об этом сообщила пресс-служба Профессиональной футбольной лиги (LFP) в релизе, посвященном итогам заседания Национального директората по контролю за управлением (DNCG), осуществляющего надзор за счетами футбольных клубов страны.

Клуб немедленно ответил: там назвали решение органа «непонятным» и заявили о подаче апелляции. Особое внимание представители «Лиона» уделили спортивным результатам команды. Даже находясь в кризисе, она и действительно выступала неплохо: и в прошлом, и в только что завершившемся сезонах финишировала шестой в чемпионате Франции и квалифицировалась во второй по рангу континентальный турнир — Лигу Европы. Однако успехов на футбольном поле, видимо, оказалось недостаточно, чтобы перекрыть просчеты в финансовых и управленческих делах.

Первые санкции в отношении «Лиона» были введены в ноябре. Причина — долги на €500 млн с лишним.

DNGC запретил команде покупать новых игроков, ограничил фонд заработной платы, условно понизил ее до второго по силе дивизиона. Тогда владелец клуба американский предприниматель Джон Текстор заверил болельщиков, что ситуация не такая серьезная, пообещал покрыть часть долгов и подчеркнул, что «шансов потерпеть неудачу нет никаких».

Меры начали принимать. В зимнее трансферное окно клуб заработал €29,3 млн и скорректировал зарплатную ведомость. Этим летом удалось выручить еще €52 млн: больше всего принесла продажа чрезвычайно продуктивного игрока атаки Райана Шерки в «Манчестер Сити». Помимо этого, в середине июня господин Текстор за £190 млн продал 43% акций лондонского «Кристал Пэлас» — пресс-служба «Лиона» утверждает, что после этой сделки экономическое положение клуба «значительно улучшилось».

Однако сказать, что ситуацию удалось стабилизировать, нельзя. Текущий долг «Лиона» оценивается крупнейшей спортивной газетой Франции L’Equipe в €175 млн.

Одно из ключевых требований DNGC — заработать €100 млн на трансферах — не выполнено. Лучшая же иллюстрация управленческого беспорядка в клубе — майская история с вводом санкций Международной федерации футбола (FIFA). Головная организация запретила «Лиону» приобретать футболиста из-за мизерной — всего в €2,2 тыс.— задолженности перед голландским «Херенвеном». Она, правда, вскоре была погашена, и ограничения сняли.

Джон Текстор, по всей видимости, убежден, что вердикт органа будет изменен после повторного рассмотрения. По данным L’Equipe, покидая штаб-квартиру директората после слушания, он все еще «выглядел спокойным» и еще раз отметил положительную динамику в финансовых делах клуба. Оптимизм господина Текстора не разделяют болельщики «Лиона». Поздно ночью с заявлением выступила крупная фанатская группировка Bad Gones. Ее представители попросили американского бизнесмена «навсегда исчезнуть с лионского пейзажа». Особенно обидным ярлыком для Текстора, видимо, должна стать использованная фанатами формулировка «этот болельщик ‘‘Ботафого’’».

Дело в том, что предприниматель владеет командой, совсем недавно обыгравшей ПСЖ на проходящем в США Клубном чемпионате мира. После победы он охотно общался с представителями медиа, заявив: «Мы в Бразилии умеем играть в футбол!»

Так или иначе, первый шаг для «Лиона» — обращение в апелляционный комитет DNGC. Если апелляция будет отклонена, он сможет обжаловать решение в Олимпийском комитете Франции. А если изначальный вердикт поддержат и там, клубу придется идти в гражданский суд. В L’Equipe уверены, что любой инстанции будет чрезвычайно сложно игнорировать результаты схожих процессов. Например, случай шестикратного чемпиона Франции «Бордо», прошлым летом оказавшегося в бедственном положении, лишившегося профессионального статуса и пониженного до четвертого по силе дивизиона страны.

Более того, перевод «Лиона» во вторую лигу может повлиять на взаимоотношения с Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Сейчас клуб готовы допустить до участия в Лиге Европы в обмен на штраф в €10 млн и ряд ограничительных мер (потолок зарплат, надзор за трансферной деятельностью). Однако это соглашение, по информации газеты, с высокой долей вероятности будет аннулировано, если клуб не отстоит свое место в элите.

Роман Левищев