Хоккей в масштабе

6 июля на льду «ЦСКА-Арены» начнутся матчи суперфинала чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в экспериментальном формате 3х3. Из восьми команд, принявших участие в дебютном сезоне соревнования, до этой стадии дошли шесть. Почти все основаны на базе грандов FONBET КХЛ, а в их составах есть достаточно известные игроки прошлого и чрезвычайно перспективная молодежь.

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6 июля стартует суперфинал первого сезона КХЛ 3х3 — чемпионата по новой разновидности хоккея, уже, правда, завоевавшей какую-то международную популярность. С 2020 года эта дисциплина включена в программу юношеских Олимпийских игр, при этом президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф уже заявил, что организация предложит включить его и в программу «взрослых» Олимпиад. Подтолкнула к такому шагу, по его словам, история развития упрощенных версий других видов спорта: баскетбола 3х3, регби-7 и пляжного волейбола.

Правила хоккея 3х3 заточены под высокую зрелищность.

Площадка 34х18 (это в российской вариации, которая в частностях отличается от «олимпийской») — почти вдвое короче обычной хоккейной и более чем в полтора раза уже. Периоды по 7 минут, а не по 20. Время «чистое», то есть без пауз. Никаких офсайдов и пробросов, запрет на силовые приемы и драки. Вместо штрафов — так называемые буллиты с преследованием (исполняющему штрафной бросок игроку дана фора перед соперниками, но догонять его они могут). Как итог — солидная результативность: 8 шайб в среднем за матч; гол каждую 151 секунду.

Претендентов на трофей шесть. В основном это команды, созданные на основе восточных грандов КХЛ: здесь омский «Авангард», казанский «Ак Барс», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор». Московских команд, несмотря на то что соревнование проходит в столице, нет (не было их и в регулярном сезоне), а единственным представителем Запада станет минское «Динамо».

В обойме каждого из клубов преобладают игроки, чья карьера в традиционном хоккее не сложилась (некоторые даже специально вернулись в спорт ради нового формата). При этом составы разбавлены известными хоккеистами прошлого и молодыми игроками с хорошим потенциалом. За «Авангард» заявлен 39-летний Никита Никитин, в 2010-е шесть сезонов игравший в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). За «Салават Юлаев» — только что выбранный «Монреаль Канадиенс» в начале второго драфта НХЛ тинейджер Александр Жаровский. За минское «Динамо» — один из самых талантливых молодых белорусов Виталий Пинчук, выделяющийся и в «обычной» КХЛ.

Первые пять дней суперфинала отведены под круговой турнир (клубы по разу сыграют друг с другом). 12 июля состоятся полуфиналы, матч за третье место и финал. А 8 июля в рамках выставочного мини-турнира «КХЛ 3х3 Фест» на лед выйдут звезды, среди которых Матвей Мичков из «Филадельфия Флайерс», Николай Голдобин и Павел Порядин из московского «Спартака».

Арнольд Кабанов