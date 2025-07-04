Мастер порта международного класса

«Ростех», владеющий 25,5% Астраханского порта, не планирует продажу своей доли и заинтересован в развитии этого актива. Контролирующая более 53% порта иранская Nasim Bahr Kish ранее направила остальным акционерам предложение о выкупе их бумаг, оценив пакет «Ростеха» в 237,7 млн руб. Госкорпорации сделка не принесла бы существенной выгоды, а наличие блокпакета обеспечивает более эффективный контроль над портом на фоне возросших рисков дестабилизации ситуации в Иране, указывают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астраханский порт

Фото: shutterstock Астраханский порт

Фото: shutterstock

«Ростех» не рассматривает продажу акций Астраханского порта и сохраняет планы развития этого транспортного хаба как важного для России логистического узла по маршруту Север—Юг, сообщала госкорпорация 4 июля.

25,5% акций порта, принадлежавшие Росимуществу, перешли «Ростеху» в конце 2024 года по указу президента РФ Владимира Путина.

Заявление «Ростеха» стало реакцией на сообщения о том, что иранская Nasim Bahr Kish, владеющая 53,66% ПАО «Астраханский порт», направила обязательное предложение о выкупе долей остальных акционеров (см. “Ъ” от 30 июня). Одна акция в рамках предложения была оценена в 37,8 тыс. руб. Таким образом, пакет «Ростеха» мог стоить около 237,7 млн руб., остальных акционеров — около 200 Млн руб. В 2017 году Росимущество выставляло на торги долю в порте по цене 105,75 млн руб., но не получило заявок.

Остальные акции порта на конец 2024 года были распределены между кипрской Volga-Vaster-West Ltd, иранской Fanavaran Darya Gostar Jonob Arvand и Tamalaris Consolidated Limited, которая в материалах ЕС названа подконтрольной госкомпании «Судоходные линии Исламской Республики Иран» (IRISL). IRISL, сказано в отчетности Астраханского порта, выдавала тому беспроцентные займы на приобретение судов и зернового элеватора.

Астраханская область — один из логистических узлов МТК Север—Юг. Более 90% грузов, проходящих через воднотранспортный узел области, следуют в Иран и обратно, говорил губернатор региона Игорь Бабушкин. Астраханский порт, сказано в отчете, увеличил грузооборот в 2024 году на 21,6%, до 947,33 тыс. тонн. В экспортных отгрузках основные объемы приходятся на лесные грузы, зерно и масло, импорт представлен контейнерами, в том числе мягкими.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что для «Ростеха» продажа доли Астраханского порта не принесла бы существенной в масштабах госкорпорации финансовой выгоды, зато наличие блокирующего пакета обеспечивает более эффективный контроль над активом.

Как отмечает эксперт, последние события на Ближнем Востоке показывают, что ситуация в Иране может быть нестабильной, и тот уровень взаимодействия, который был у республики и РФ еще полтора года назад, может оказаться недостижимым. По его словам, для мажоритарного акционера отказ «Ростеха» также не должен стать препятствием: компания может консолидировать доли остальных акционеров и продолжать взаимодействовать с госкорпорацией.

Для России МТК Север—Юг остается приоритетным, несмотря на ситуацию в Иране, говорил на ПМЭФ советник президента РФ Игорь Левитин. В 2024 году грузооборот по маршруту составил 24 млн тонн, сообщал вице-премьер Виталий Савельев. Ранее в правительстве рассчитывали, что к 2030 году грузооборот по МТК Север—Юг должен вырасти до 35 млн тонн.

Как отмечает господин Бурмистров, МТК Север—Юг не теряет актуальность, несмотря на наличие и других маршрутов, например, портов Балтики, через которые сейчас растут экспортные отправки удобрений. Европейские рынки, судя по всему, Россия продолжит терять, поэтому Юг будет ключевым торговым направлением в долгосрочной перспективе, указывает эксперт.

Анатолий Костырев