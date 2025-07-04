В Ростовской области досрочно отремонтировали 97 дорожных объектов

В Ростовской области досрочно завершили ремонт 97 дорожных объектов из 207 уже готовых в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В Красносулинском районе по проекту «Региональная и местная дорожная сеть» завершили восстановление автодороги Новошахтинск-Гуково. Работы на участке протяженностью 4 км начались в мае и закончились в конце июня.

«Дорожники уложили выравнивающий слой асфальта, привели в порядок обочины и нанесли разметку. Данный участок соединяет Новошахтинск и Гуково и служит подъездным маршрутом к автомобильному пункту пропуска Гуково»,— приводятся в сообщении слова первого заместителя министра транспорта Инны Володиной.

По информации ведомства, в Миллеровском районе досрочно завершили ремонт сразу на двух участках дорог: Миллерово-Луганск до границы с Луганской Народной Республикой. Работы на объектах протяженностью по 2 км начались в апреле.

В 2025 году в Ростовской области запланированы работы более чем на 500 дорожных объектах регионального и местного значений. На эти цели предусмотрено 32 млрд руб. Это позволит привести в нормативное состояние порядка 860 км автомобильных дорог, мостов и развязок.

«Работы завершены уже на 207 объектах протяженностью 271 км, на 97 — досрочно»,—рассказала первый заместитель министра транспорта Инна Володина.

Валентина Любашенко