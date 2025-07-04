Минобороны сообщило об уничтожении 12 украинских БПЛА над российскими регионами

Средства ПВО с 13:00 до 16:00 мск сбили 12 беспилотников ВСУ над двумя российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Семь дронов было перехвачено над Брянской областью. Еще пять — над Орловской. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы. Глава Орловской области Андрей Клычков атаку не комментировал.

По данным Минобороны, над территорией Брянской области сегодня было перехвачено еще 13 беспилотников. В ночь на 4 июля в небе над Орловской областью сбито три дрона.