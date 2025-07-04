Силы ПВО сбили 14 беспилотников над российскими регионами

Российские силы ПВО с 11:00 до 13:00 мск перехватили и уничтожили 14 беспилотников над двумя регионами, сообщило Минобороны. 13 из них — над Брянской областью, 1 — над Белгородской.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений на земле. Администрация Белгородской области пока ситуацию не комментировала.

Ранее, с 8:00 до 11:00 мск, силы ПВО сбили еще шесть беспилотников. Три БПЛА уничтожены над Удмуртией, два — над Белгородской областью, один — над Самарской областью.