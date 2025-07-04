Приезжую в Краснодаре задержали за дискредитацию ВС РФ

В Краснодаре сотрудники полиции установили личность женщины, подозреваемой в публичной дискредитации ВС РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для разбирательства стало видео, размещенное пользователями в социальных сетях, на котором гражданка, находясь в общественном месте, употребляла нецензурную лексику, оскорбляла прохожих и высказываниями, по оценке полиции, демонстрировала явное неуважение к обществу и вооруженным силам страны.

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате оперативных мероприятий нарушительницей порядка была признана 41-летняя уроженка Смоленской области, временно проживающая на съемной квартире в Музыкальном микрорайоне краевого центра.

В отношении женщины полицейскими составлены протоколы по административным статьям, предусматривающим ответственность за мелкое хулиганство и дискредитацию армии. Материалы дела направлены в суд. В случае признания вины ей может быть назначен арест на срок до 15 суток и штраф в размере до 50 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков